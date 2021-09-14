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30 лет назад: хроника последних дней СССР

После блэкаута в Екатеринбурге чиновники проверят условия хранения вакцин

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Свердловское управление Роспотребнадзора сообщило, что проверит условия хранения вакцин, а также продуктов в детских садах и магазинах после массового отключения электричества в Екатеринбурге во вторник утром.

Проверки будут внеплановыми.

Гражданам в управлении посоветовали озаботиться тем, как сохранить продукты дома, и "критично относиться" к покупке и употреблению скоропортящихся товаров.

Во вторник в Центральном и Юго-Западном районах Екатеринбурга свет отключился около 11:14 (9:14 по Москве) из-за нарушения на кабельно-воздушной линии 110 кВ "Петрищевская-Ясная", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Екатеринбургской электросетевой компании" (ЕЭСК, входит в ОАО "МРСК Урала"). В результате были обесточены два центра питания 110 кВ. По данным областного Министерства энергетики и ЖКХ, без света оказались 27 600 человек и 85 учреждений социальной сферы.

Полчаса спустя энергоснабжение Юго-Западного района восстановили по резервной схеме, а к 12:14 пострадавшие районы были полностью запитаны.

"Причины инцидента пока выясняются. Специалисты "Россети Урал" не исключают внешнее воздействие", - добавили в компании.

Екатеринбург Роспотребнадзор Минэнерго Россети Урал ЕЭСК МРСК Урала

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