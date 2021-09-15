Росздравнадзор Петербурга проверит сообщения о младенце с иглой в легком

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Управление Росздравнадзора РФ по Санкт-Петербургу проведет проверку по факту смерти младенца, у которого обнаружили иглу от шприца в легком, сообщила в среду пресс-служба федерального ведомства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора РФ.

Ранее СМИ написали о смерти 1,5-месячного ребенка от кровопотери спустя сутки после выписки из детской городской клинической больницы №5 в Петербурге. По их информации, в легком мальчика была обнаружена игла от шприца.