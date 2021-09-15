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В Петербурге завели дело после смерти младенца из-за забытой в легком иглы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Петербургское управление Следственного комитета РФ расследует уголовное дело после смерти полуторамесячного мальчика, сообщает пресс-служба ведомства.

"При оказании ему медицинской помощи (...) в теле ребенка остался инородный предмет (часть иглы) в левой плевральной полости с повреждением левого легкого и развитием кровопотери. В результате чего ребенок скончался днем 12 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В петербургском управлении СК отметили, что после рождения мальчик находился на лечении в нескольких медицинских учреждениях города, но не уточнили в каком именно заведении произошел инцидент.

Уголовное дело возбуждено по статье 10 части 2 УК РФ "причинение смерти по неосторожности".

Следственно-оперативная группа сейчас выясняет все обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливает лиц, причастных к совершению преступления. "Из каждого медицинского учреждения изымаются истории болезни, а также образцы медицинских изделий, которыми проводились процедуры ребенку", - сообщили в ведомстве.

Назначается комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование находится на контроле у руководства петербургского управления СК РФ.

Прокуратура Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по этому уголовному делу.

В среду утром петербургское управление Росздравнадзора РФ заявило о том, что проведет проверку по факту смерти младенца, у которого обнаружили иглу от шприца в легком.

Накануне СМИ сообщили о смерти 1,5-месячного ребенка от кровопотери спустя сутки после выписки из детской городской клинической больницы №5. По их информации, в легком мальчика была обнаружена игла от шприца.

Петербург

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