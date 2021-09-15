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Заключенный напал на сотрудника колонии в иркутском Ангарске

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В исправительной колонии №2 в Ангарске (Иркутская область) вновь напали на ее сотрудника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления ФСИН по региону.

"Около 11 утра в среду сотрудник отдела безопасности проверял по отрядам выполнение осужденными распорядка дня. При выходе из локального участка на него со спины напал один из осужденных и нанес удар заточенной металлической пластиной. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас обстановка в колонии контролируется, распорядок дня соблюдается.

На место происшествия прибыли сотрудники областного главка ФСИН. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту нападения 3 сентября осужденных на сотрудника этой же колонии. По информации ГУФСИН, на сотрудника напали четверо осужденных, когда он задержал одного из двух заключенных, пытавшихся сделать проход в ограждении между жилой зоной колонии и участком, где находится больница. Осужденные стали толкать сотрудника колонии и нанесли ушибы, а затем скрылись на территории исправительного учреждения.

По данным СКР, нападавшие установлены. Расследование ведется по ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с его работой).

13 сентября ГУФСИН сообщило, что сотрудники этой колонии выявили случаи отказа осужденных подчиняться режимным требованиям и правилам внутреннего распорядка учреждения, в том числе пять заключенных объявили голодовку. В пресс-службе ведомства агентству уточнили, что вечером того же дня осужденные стали принимать пищу.

ИК-2 является колонией строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления, при ней функционирует центральная больница №2.

Ангарск ФСИН

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