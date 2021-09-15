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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Группа осужденных объявила голодовку в ульяновской колонии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Двенадцать осужденных в исправительной колонии N2 Ульяновской области отказались от еды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по Ульяновской области.

Объявившие голодовку осужденные недовольны режимом содержания.

Осужденные, объявившие голодовку, отбывают наказание, в частности, за убийства, бандитизм, разбой, наркоторговлю, вымогательство с применением насилия, уточнили в пресс-службе.

"В настоящее время (они - ИФ) находятся под постоянным контролем медицинского персонала. Состояние их здоровья удовлетворительное", - добавляет управление.

Ульяновская область ФСИН

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