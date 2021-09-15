СП Сбербанка и АФК купило производителя "Кагоцела" за рубль

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Структура АФК "Система" и Сбербанка - АО "Новый инвестиционный холдинг" - приобрела кипрскую Nearmedic International Limited, говорится в пресс-релизе корпорации.

Кипрской компании принадлежат 100% уставного капитала ООО "Ниармедик Плюс", ООО "Ниармедик Фарма" и других компаний, занимающихся фармацевтикой, биотехнологиями и медициной в России и Италии.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", также кипрская компания владеет ООО "Ниармедик Диагностика", а "Ниармедик Плюс" - 50% ООО "Объединенная компания "Ниармедик - доктор рядом".

Доли в "Ниармедик Плюс", "Ниармедик Фарма", ООО "Ниармедик Диагностика" в настоящее время заложены в Сбербанке.

Сумма сделки составила 1 рубль, при этом чистый долг ГК на дату закрытия сделки составил 5,9 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Новый инвестиционный холдинг" зарегистрировано в мае 2021 года 100-процентной "дочкой" АФК - "Система Телеком Активы".

В пресс-релизе корпорации говорится, что АФК владеет 50%+1 акция АО, а Сбербанк - 50%-1 акция.

По условиям сделки, АФК и Сбербанк предоставили совместному предприятию акционерное финансирование в равных долях на 1,2 млрд рублей - для погашения части долга ГК "Ниармедик" перед банком.

"Также между АФК "Система" и Сбербанком были заключены соглашения c максимальным сроком исполнения через 3,5 года с даты закрытия сделки, предоставляющие АФК "Система" право приобрести и Сбербанку право продать корпорации долю Сбербанка в АО "Новый инвестиционный холдинг" с одновременным переходом к корпорации прав требования Сбербанка по кредиту, предоставленному ГК "Ниармедик", в размере до 2,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

"Ниармедик" была основана в 1989 году группой ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Компания в том числе создает и производит лекарственные средства и диагностические тест-системы, оказывает медицинские и лабораторные услуги и др. В частности, компания является производителем противовирусного препарата "Кагоцел".

У ГК есть производственные площадки в Обнинске и Мосальске, завод по производству медизделий в Италии, сеть многопрофильных медклиник, расположенных в Москве, Обнинске и Рязани.

В пресс-релизе АФК сообщается, что корпорация в ближайшее время начнет оптимизацию бизнеса "Ниармедик", чтобы повысить акционерную стоимость приобретенных активов ГК, а также расширить производственные возможности.

В портфель активов АФК в сегменте медицины сходят сеть медклиник "Медси", фармхолдинг "Биннофарм Групп", биотехнологическая компания "Система-Биотех".