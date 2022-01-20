Суд отменил оправдательный приговор красноярскому вору в законе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске отменила оправдательный приговор красноярскому криминальному авторитету Константину Найбауэру (Косте Канскому), сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края в четверг.

Сегодня по представлению прокурора края Романа Тютюника судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции отменила оправдательный приговор, постановленный на основании вердикта присяжных в отношении Найбауэра. Он обвиняется по ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), говорится в сообщении.

Уточняется, что апелляционная инстанция согласилась с доводами представления о том, что в ходе судебного разбирательства сторона защиты допустила нарушения закона, которые якобы повлияли на объективность присяжных заседателей при вынесении вердикта.

"Приговор Красноярского краевого суда отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, 16 сентября 2021 года Красноярский краевой суд оправдал Найбауэра, обвинявшегося по статье о высшем положении в преступной иерархии.

До этого, 13 сентября, его оправдала коллегия присяжных заседателей. Они единогласно не согласились с доводами следствия и признали, что вина подсудимого не доказана.

В октябре 2019 года Найбауэра задержали в собственном доме бойцы Росгвардии. Уголовное дело было возбуждено по ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. По данным полиции, он долгое время являлся авторитетом в криминальном сообществе Красноярска.

В суд дело передали в 2020 году. Дело по просьбе подсудимого рассматривал суд присяжных.

По информации местных СМИ, Найбауэр родился в деревне Денисовка Красноярского края. Первые проблемы с законом у него возникли в 16 лет, когда он угнал чужой автомобиль, тогда суд приговорил его к трем годам колонии. Там он познакомился со многими криминальными авторитетами. По некоторым сведениям, в начале 2000-х годов Костя Канский был назначен преступным сообществом вором в законе и "смотрящим" за Красноярском.