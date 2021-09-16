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Житель Челябинской области арестован по подозрению в терроризме

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правобережный суд Магнитогорска (Челябинская область) арестовал местного жителя, который накануне был задержан по подозрению в совершении преступлений террористической направленности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суде в четверг.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, отправив мужчину под арест на два месяца - до 15 ноября, сказали в суде.

В свою очередь пресс-служба регионального СУ СКР уточняет, что подозреваемый в апреле этого года разместил в Интернете призывы к насильственной смене власти и причинению вреда сотрудникам силовых структур.

"В ходе обыска у него изъяты пневматические пистолеты, граната, рукописные источники со сведениями по проведению терактов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - уточняет СУ.

Накануне он был задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и ГУ МВД России при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии. После чего следователь направил в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

Устанавливаются его возможные соучастники.

Челябинская область Магнитогорск СКР

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