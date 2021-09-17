Явка на выборах на Чукотке в первые четыре часа составила 15%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - На выборах депутатов Госдумы и окружной думы в Чукотском автономном округе к 12:00 по местному времени (03:00 мск) проголосовали 15 % избирателей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"К полудню 17 сентября свой выбор сделали более 5000 жителей Чукотки. Всего в округе 30 507 избирателей", - говорится в сообщении.

На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году, когда голосование проходило одним днем, на избирательных участках к этому времени проголосовали 33,17 % избирателей. В этом году выборы проходят в течение трех дней.

На Чукотке с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы и новый состав окружной думы. Кроме того, проходит 7 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.

Всего на Чукотке 55 участков. Часть из них оборудована системами видеонаблюдения. С 12 участков и 7 территориальных избирательных комиссий идет трансляция в Интернет. На остальных участках осуществляется видеонаблюдение в режиме видеозаписи и видеорегистрации.