Издательство "Художественная литература" выставлено на торги с землей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Выставлены на торги 100% акций АО Издательство "Художественная Литература" вместе с участком и офисом в центре Москвы, аукцион состоится 5 октября на площадке РАД, сообщили в пресс-службе аукционного дома. Начальная цена лота - 587,7 млн рублей.

Актив продадут по поручению Росимущества в соответствии с прогнозным планом приватизации на 2020-2022 годы.

Вместе с акциями будет продан участок площадью 1 468 кв. м и административно-офисное здание общей площадью 4073,9 кв. м на Новой Басманной улице, которые находятся на балансе издательства.

Руководитель департамента РАД Наталья Круглова считает, что эта недвижимость сможет "стать самостоятельным центром формирования доходов после соответствующей реконструкции исторического здания".

АО "Издательство "Художественная Литература" со 100% государственным участием было создано на базе старейшего российского издательства "Художественная литература". Оно выпускает книги. Уставной капитал предприятия - 143,966 млн рублей, общий совокупный доход за 2020 год составил 647 тысяч рублей.

Круглова назвала издательство привлекательным активом и с точки зрения перспектив использования знакового бренда, и с точки зрения диверсификации бизнеса. Поэтому, по ее словам, в РАД будут стараться найти профильного инвестора.