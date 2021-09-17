Следователи в Сочи заинтересовались хулиганами, спалившими венок на Вечном огне

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следователи заинтересовались информацией об осквернении памятника бойцам Великой Отечественной войны в Сочи, размещенной в соцсетях.

"Для установления изложенных обстоятельств, а также лиц, осквернивших памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны, незамедлительно организована доследственная проверка", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в пятницу.

В частности, в соцсетях сообщалось о сожжении траурного венка на Вечном огне Завокзального мемориального комплекса в Сочи. Инцидент вызвал большой общественный резонанс.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.