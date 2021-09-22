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Роспотребнадзор призвал следить за температурой в помещениях на соцобъектах

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Необходимо уделять повышенное внимание температурному режиму в помещениях на социальных объектах в связи с наступлением осени и сохранением вероятности распространения COVID-19, сообщили в среду в Роспотребнадзоре.

"В связи с установившейся в ряде регионов Российской Федерации низкой температурой воздуха, а также в связи с началом эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ, одновременно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях временного и постоянного нахождения взрослых и детей необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что в особенности это касается объектов социальной инфраструктуры (медицинских и образовательных учреждений, домов-интернатов). В ведомстве отметили, что из-за резких перепадов температуры и переохлаждений в осенний период защитные силы организма человека временно снижаются. Это увеличивает риск заражения респираторными инфекциями, в том числе и COVID-19.

"Роспотребнадзор обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях, при несоблюдении гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению температурных режимов", - подчеркивается в сообщении.

Хроника 09 января 2020 года – 22 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор COVID-19

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