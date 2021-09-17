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Хроника последних дней СССР

Суд избрал меры пресечения фигурантам дела о склонении к беспорядкам в дни выборов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста задержанным фигурантам расследования о склонении и вовлечении в организацию и участие в массовых беспорядках в дни выборов через сеть Telegram-каналов.

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Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу, под стражу до 14 ноября были заключены Дмитрий Чебанов - основатель Telegram-канала "Что делать", Алексей Курлов, Никита Крещук и Жанна Чернова.

На тот же срок, но под домашний арест суд отправил Дарью Платонову, отказавшись поместить фигурантку в СИЗО, о чем просило следствие.

Все пятеро были задержаны в рамках уголовного дела о склонении и вовлечении в организацию и участие в массовых беспорядках (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ). Всем фигурантам уже предъявлено обвинение. Дело расследуется в центральном аппарате Следственного комитета.

Как заявили накануне в СК, установлено, что группа лиц в составе не менее 11 человек из семи субъектов России создали сеть Telergam-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования с 17 по 19 сентября.

В СК утверждают, что при исследовании видеороликов было выявлено побуждение к насильственным действиям, адресованное неопределенному кругу лиц.

Дмитрий Чебанов Алексей Курлов Никита Крещук Жанна Чернова Дарья Платонова

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