Жителя Петербурга арестовали по делу о склонении к массовым беспорядкам

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд заключил под стражу администратора сообщества в Telegram Вячеслава Абрамова, который, по версии следствия, в закрытом чате обсуждал, как вызвать у аудитории желание участвовать в массовых беспорядках, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Следствие полагает, что фигурант с другими лицами в упомянутом чате систематически обсуждал методы психологического воздействия на аудиторию и ее идеологической обработки.

"Кроме того, Абрамов и иные лица создали и администрировали сообщество в Telegram "Что-Делать!", где публиковали политические материалы, призывая участвовать в несанкционированных акциях. Когда количество подписчиков во всех группах составило более 9000 человек, фигуранты стали распространять в сети ролик, побуждая неограниченный круг лиц к беспорядкам в определенную дату", - говорится в сообщении.

Дата не уточняется.

Абрамову вменяют ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в массовые беспорядки), его арестовали до 13 ноября, он дал признательные показания. Ранее был судим.