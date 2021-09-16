СКР завел дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов в РФ

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил против активиста Дмитрия Чебанова уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов в РФ, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках)", - сказала Петренко в четверг журналистам.

По ее данным, группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть телеграм-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, "направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года".

Эти люди публиковали видеоролики, в которых исследования выявили "наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц", сказала Петренко.

Она отметила, что всем фигурантам будут предъявлены обвинения по вышеуказанной статье УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать перед судами об аресте подозреваемых, добавила представитель СКР.

Голосование на выборах в Госдуму РФ и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.