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Эксперты предсказали падение выручки аграрного комплекса РФ на 40%

Эксперты предсказали падение выручки аграрного комплекса РФ на 40%
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Выручка аграрного комплекса РФ в этом году может снизиться на 40% на фоне принятых регуляторных мер по экспорту зерна. Такой прогноз сделал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на 24-й международной конференции "Причерноморское зерно и масличные 2021/22" в Ростове-на-Дону в четверг.

"К чему пришли (в результате регулирования - ИФ) сейчас? Объем выручки, примерно, по моим оценкам, 20% минус. Это в сопоставимых ценах. Плюс еще ухудшение экономики продаж от снижения внутренних цен. По сезону, я думаю, это еще будет минус 20%. То есть в целом падение выручки на 40%. И это на фоне 30 с лишним процентного роста производственных затрат, себестоимости производственной", - сказал Злочевский.

По его словам, эта ситуация может привести "либо к снижению технологичности при сохранении объема озимого сева, либо будет снижение площади озимого сева, если удастся сохранить технологичность". На поддержание технологичности и сохранение объемов озимого сева денег не хватит, считает он.

Как заявил глава союза, цели, которые преследовало регулирование экспорта зерна, а это, прежде всего, удержать внутренние цены в интересах потребителя, не достигнуты.

"Поскольку мы продолжаем ограничения, то и влияние соответствующее на мировой рынок продолжаем оказывать. И мировой рынок укрепился, это во многом способствовало и укреплению наших внутренних цен. Но мы сейчас как раз находимся на том самом рубеже переломном, когда экономика придет к резкому ухудшению, бумеранг возвращается", - сказал он.

Как считает Злочевский, отношение к сельскому хозяйству как к монополизированной отрасли неприемлемо.

"Началось "закручивание гаек" как у монополии. Но сектор наш не монополия. Жесткое закручивание гаек в какой-то момент, когда давление чрезмерно, срывает гайке башку – и восстановить резьбу бывает сложно. Это с одной стороны. С другой – государство обратило внимание на то, что этот сектор достаточно привлекателен с экономической точки зрения, и это привело к тому, что появились аппетиты. Они появились и у олигархов, и в результате мы пошли по пути попыток монополизации сектора", - сказал он.

Но все монополии, которые были в этой сфере, оказались неэффективными и прекратили свое существование, констатировал Злочевский.

Российский зерновой союз Аркадий Злочевский

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