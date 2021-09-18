В России выявлен максимальный с конца августа суточный COVID-прирост

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Еще 20 329 случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки, сообщает оперштаб.

С 15 сентября с РФ вновь отмечается ежедневный рост числа новых заболевши, данные субботы соотносятся со значениями 22 августа, когда в РФ было выявлено 20 564 случая заражения COVID-19 за сутки, после этого планка выявлений в более 20 тыс. не преодолевалась.

Эпидемиологи говорят о том, что наблюдаемые в настоящий момент суточные колебания - это нормальный процесс для данного периода, когда начался рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, и говорить о новой волне коронавируса в РФ пока рано. Вместе с тем глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в РФ "напряженной".

В стране умерли за сутки 799 пациентов. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 51, по 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге и в Свердловской области.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 197 425.

Поправились и выписаны с начала пандемии 6,485 млн пациентов, в том числе 16 247.

В Москве зарегистрировано 2 746 новых случаев COVID-19, это максимальное число с 8 августа. После болезни выздоровели 1 280 пациентов.

Рост числа заболевших отмечается также в Санкт-Петербурге, здесь за сутки выявлен 1 791 случай и в Московской области - 915 новых заболевших против 837 по данным пятницы.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 254 754 случая коронавирусной инфекции.