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В России выявлен максимальный с конца августа суточный COVID-прирост

В России выявлен максимальный с конца августа суточный COVID-прирост
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Еще 20 329 случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки, сообщает оперштаб.

С 15 сентября с РФ вновь отмечается ежедневный рост числа новых заболевши, данные субботы соотносятся со значениями 22 августа, когда в РФ было выявлено 20 564 случая заражения COVID-19 за сутки, после этого планка выявлений в более 20 тыс. не преодолевалась.

Эпидемиологи говорят о том, что наблюдаемые в настоящий момент суточные колебания - это нормальный процесс для данного периода, когда начался рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, и говорить о новой волне коронавируса в РФ пока рано. Вместе с тем глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в РФ "напряженной".

В стране умерли за сутки 799 пациентов. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 51, по 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге и в Свердловской области.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 197 425.

Поправились и выписаны с начала пандемии 6,485 млн пациентов, в том числе 16 247.

В Москве зарегистрировано 2 746 новых случаев COVID-19, это максимальное число с 8 августа. После болезни выздоровели 1 280 пациентов.

Рост числа заболевших отмечается также в Санкт-Петербурге, здесь за сутки выявлен 1 791 случай и в Московской области - 915 новых заболевших против 837 по данным пятницы.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 254 754 случая коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Индонезии открылись кинотеатры16 сентября. На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США.13 сентября. В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.9 сентября. В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж.8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
В Индонезии открылись кинотеатры
Хроника 09 января 2020 года – 18 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
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