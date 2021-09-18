Явка на выборах глав девяти субъектов РФ на 16:00 составила от 13% до 50%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Явка российских избирателей на выборах высших должностных лиц девяти субъектов России составила от 13% до 50%; в целом, с полудня второго дня голосования она выросла незначительно, сообщается в информационном центре ЦИК РФ в субботу.

Самая высокая явка избирателей по-прежнему зафиксирована на выборах главы - председателя правительства Республики Тыва - 49,93%. Явка на выборах Чеченской Республики сохранилась на прежнем уровне и составляет 38,89%.

На выборах главы Республики Мордовия явка по-прежнему составляет 25,91%. На выборах губернатора Тверской области явка незначительно выросла - 13,67%.

На выборах губернатора Тульской области по-прежнему отдали свой голос 22,66% избирателей. На выборах губернатора Хабаровского края явка увеличилась с 17,01% до 20,66%.

На выборах губернатора Ульяновской области явка избирателей в настоящее время составляет 21,75%, Белгородской области - 29,01%. Также 22,25% избирателей проголосовали на выборах губернатора Пензенской области.

В России с 17 по 19 сентября проходит трехдневное голосование на выборах различного уровня.