Поиск
Хроника последних дней СССР

Явка на выборах глав девяти субъектов РФ на 16:00 составила от 13% до 50%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Явка российских избирателей на выборах высших должностных лиц девяти субъектов России составила от 13% до 50%; в целом, с полудня второго дня голосования она выросла незначительно, сообщается в информационном центре ЦИК РФ в субботу.

Самая высокая явка избирателей по-прежнему зафиксирована на выборах главы - председателя правительства Республики Тыва - 49,93%. Явка на выборах Чеченской Республики сохранилась на прежнем уровне и составляет 38,89%.

На выборах главы Республики Мордовия явка по-прежнему составляет 25,91%. На выборах губернатора Тверской области явка незначительно выросла - 13,67%.

На выборах губернатора Тульской области по-прежнему отдали свой голос 22,66% избирателей. На выборах губернатора Хабаровского края явка увеличилась с 17,01% до 20,66%.

На выборах губернатора Ульяновской области явка избирателей в настоящее время составляет 21,75%, Белгородской области - 29,01%. Также 22,25% избирателей проголосовали на выборах губернатора Пензенской области.

В России с 17 по 19 сентября проходит трехдневное голосование на выборах различного уровня.

Досрочное голосование на выборах в Госдуму

8
Таймырский Долгано-Ненецкий районДеревня Ивановка Крапивинского района Кемеровской областиУ города Лянтор на севере Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округеЕлизовский район Камчатского краяУватский район в Тюменской областиПоселок Усть-Анзас Кемеровской областиХанты-Мансийский автономный округ - ЮграДеревня Ивановка Крапивинского района Кемеровской области
Таймырский Долгано-Ненецкий район
ЦИК РФ

Новости по теме

Новости

Часть бюллетеней признали недействительными из-за возможного вброса в Балашихе

Часть бюллетеней признали недействительными из-за возможного вброса в Балашихе

В пяти субъектах РФ признали недействительными свыше 6 тыс. бюллетеней

Житель Ростовской области пытался напасть с ножом на детей возле школы

Явка на выборах в парламент в РФ на 15:00 второго дня голосования превысила 25%

КПРФ передал Центризбиркому жалобу о возможных нарушениях на выборах

Гидросамолет упал в болото в ХМАО

Явка на онлайн-голосовании на выборах превысила 70%

Явка на онлайн-голосовании на выборах превысила 70%

ЦИК получил 137 сигналов из 45 регионов о возможном принуждении к голосованию

ЦИК РФ зафиксировал нарушения "дня тишины" в первый день голосования

ЦИК РФ зафиксировал нарушения "дня тишины" в первый день голосования

Явка на выборах глав девяти субъектов РФ составила от 13% до 40%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');