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Хроника последних дней СССР

На Байконуре прошла первая тренировка экипажа для съемок фильма на МКС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - На космодроме Байконур провели первую тренировку для основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС-19" в рамках подготовки к полету 5 октября на Международную космическую станцию (МКС) для съемок художественного фильма "Вызов".

Как сообщила госкорпорация "Роскосмос" в воскресенье, оба экипажа прибыли в монтажно-испытательный корпус площадки № 254.

"Под контролем специалистов дочерних организаций госкорпорации "Роскосмос" они примерили полетные скафандры "Сокол КВ-2", протестировали их на герметичность и заняли места в корабле "Союз МС-19". После чего ознакомились с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, выполнили работу с оборудованием, с которым предстоит работать на борту Международной космической станции", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" заявили, что дальнейшие занятия участников экспедиции на "Байконуре" включают тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля "Союз МС" к российскому сегменту МКС, контроль укладок с научным оборудованием для проведения космических экспериментов, отработку баллистических операций и другие подготовительные процедуры.

В понедельник экипажи продолжат предстартовую подготовку в испытательном учебно-тренировочном центре, сказали в "Роскосмосе".

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов": режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе. По данным "Роскосмоса", экипаж вернется на Землю 17 октября.

Их дублеры - космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов НАСА Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

МКС Юлия Пересильд Антон Шкаплеров

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