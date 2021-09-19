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Хроника последних дней СССР

На Эльбрусе на высоте почти 5 тыс. м потерялся американец

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Операцию по поиску гражданина США, потерявшегося на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, проводят сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, сообщает ГУ МЧС России по КБР в воскресенье.

"Сегодня в 16:35 в МЧС России по КБР поступила информация от специалиста по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и международными организациями Национального ЦУКС МЧС России о том, что они получили сигнал SOS по спутниковой системе от потерявшегося гражданина США, находящегося на горе Эльбрус на высоте 4 957 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на поиски потерявшегося туриста выдвинулись четверо спасателей.

Эльбрус Кабардино-Балкария КБР

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