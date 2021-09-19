Спасатели нашли потерявшегося на Эльбрусе гражданина США

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда нашли гражданина США, потерявшегося на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии и подавшего сигнал SOS с высоты почти 5 тыс. метров, сообщили "Интерфаксу в ГУ МЧС России по КБР в воскресенье.

"В настоящее время группа спасателей спускает мужчину с горы", - сказал сотрудник чрезвычайного ведомства.

По предварительной информации, гражданин США не пострадал.

Как сообщалось, 19 сентября в МЧС России по КБР поступила информация о сигнале SOS от потерявшегося гражданина США, находящегося на горе Эльбрус на высоте 4957 метров. На поиски потерявшегося туриста выдвинулись четверо спасателей.