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Хроника последних дней СССР

Турчак объяснил сильным кашлем отсутствие Медведева в штабе поддержки ЕР

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб общественной поддержки партии из-за того, что заболел, у него сильный кашель, сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности", - сказал Турчак, выступая в штабе в воскресенье вечером после завершения думских и региональных выборов.

По его словам, Медведев передал благодарность каждому, кто внес вклад в общий результат партии.

Секретарь Генсовета ЕР заявил о чистой и честной победе "Единой России" на парламентских выборах.

Единая Россия Дмитрий Медведев Андрей Турчак

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