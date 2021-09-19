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Кадыров набирает почти 99% на выборах главы Чечни после подсчета 0,20% голосов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,20% протоколов, передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК.

Он набирает 98,54% голосов.

Кандидат от КПРФ Халид Накаев набирает 0,24% голосов. Экс-мэр Грозного, замглавы администрации Чечни Иса Хаджимурадов от партии "Справедливая Россия - За правду" получил 1,22%.

Рамзан Кадыров является главой Чечни с 5 апреля 2011 года. Выдвинут кандидатом на выборы руководителя республики от партии "Единая Россия".

Чечня Рамзан Кадыров

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