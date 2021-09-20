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Хроника последних дней СССР

Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края с более 56% голосов

Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края с более 56% голосов
Михаил Дегтярев
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев набрал 56,8% голосов избирателей после обработки 99% бюллетеней, сообщил журналистам в понедельник председатель краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко.

"За Дегтярева Михаила Владимировича было отдано 235 607 голосов, что составляет 56,81%", - сказал Кузьменко.

Марина Ким получила 105 283 голоса - это 25,39%. Владимир Парфенов набрал 41 564 голоса - 10,2%. Бабек Мамедов получил в свою поддержку 4 643 голоса - 3,53%.

На пост губернатора Хабаровского края было четыре претендента - сам Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, телеведущая Марина Ким от "Справедливой России - За правду", предприниматель Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфенов от "Партии пенсионеров".

Хабаровск Михаил Дегтярев ЛДПР

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