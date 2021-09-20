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Ирина Яровая проходит в Госдуму по одномандатному округу от Камчатки

По федеральному списку в регионе победила "Единая Россия" с почти 35% голосов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Камчатского края обработала 100% бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы РФ, по федеральному округу побеждает "Единая Россия", по одномандатному - представитель ЕР Ирина Яровая, сообщила в понедельник журналистам председатель регионального Избиркома Инга Иринина.

По ее словам, по федеральному округу "Единая Россия" набрала 34,76% голосов. На втором месте КПРФ - 23,87%, на третьем ЛДПР - 11,66%. Четвертой стала партия "Новые люди", набравшая 8,75%.

По одномандатному избирательному округу от Камчатки побеждает представитель "Единой России" Ирина Яровая с 40,43% голосов.

Далее идут Роман Литвинов - КПРФ (19,05%), Валерий Калашников - ЛДПР (11,55%), Екатерина Зайцева - "Новые люди" (10,61%), Дмитрий Бобровских - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (9,36%). Замыкает шестерку Виктор Хомяков - "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (4,23%).

В Камчатском крае, где насчитывается 230 080 избирателей, общая явка составила 42,6%.

По итогам выборов в Государственную Думу 18 сентября 2016 года по партийным спискам на Камчатке "Единая Россия" набрала 46,7% голосов, ЛДПР - 21,31%, КПРФ - 12,59%, "Справедливая Россия" - 4,42%.

По одномандатному округу тогда победил единоросс Константин Слыщенко, набравший 38,35% голосов.

Камчатский край Госдума РФ Единая Россия Ирина Яровая

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