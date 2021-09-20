Совладелец "Владморрыбпорта" Сарана решил выйти из компании

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Совладелец и член совета директоров ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (ВМРП, стивидорная компания в порту Владивосток) Денис Сарана, чьи структуры контролируют около 47% капитала стивидора, начал сделку по продаже принадлежащих акций стратегическим инвесторам.

"В этом году на Дальнем Востоке РФ и в Азии происходит серьезный рост в портовой, особенно контейнерной логистике. Выросли и цены, и объемы, подорожали все активы. В такой ситуации, учитывая, что мы развивали порт и другие предприятия в периметре ВМРП уже более 15 лет, в каком-то смысле достигли целей и результатов, мы решили продать часть активов, выйти из портового бизнеса и сосредоточиться на других проектах в Приморье", - объяснил "Интерфаксу" представитель акционера.

Ожидается, что смена акционеров завершится в 2022 году, после получения всех необходимых разрешений регуляторов.

Среди новых проектов, которые планируют реализовать Сарана и его партнеры, - развитие рефрижераторной логистики, сельское хозяйство, строительство (девелопмент), и ряд других.

"Там, где мы ждем дальнейшего роста, динамики, большей отдачи и нового опыта. При этом мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с ВМРП уже в качестве клиентов и партнеров", - сказал представитель акционера.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года доли в ООО "Геотэкс" - основном собственнике ВМРП перераспределились в пользу лиц, связанных с ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР, один из крупнейших рыбодобытчиков Дальнего Востока).

Ранее "Геотэкс", который контролирует 51,9% Владморрыбпорта, на 90% принадлежал сингапурскому Sparkler holdings. Теперь доля Sparkler сократилась до 45%. Одновременно в число собственников "Геотэкса" вошли ООО "Тигр-Инфраструктура" (Москва) с долей 29,12% и Сергей Передрий с долей 15,88%. При этом сами доли находятся в залоге у Sparkler, сроки и причины обременения не раскрываются.

Оба новых владельца "Геотэкса" входят в число аффилированных лиц Находкинской БАМР. Согласно данным от 30 июня, Передрий также является миноритарным акционером базы - ему принадлежит 0,1% ПАО.

"Тигр-Инфраструктура" создана в июне текущего года с уставным капиталом 100 тысяч рублей и основным видом деятельности "вложения в ценные бумаги". Компания является "дочкой" московского АО "Дальинвестгрупп", которое контролирует 86,71% НБАМР.

Помимо "Геотэкса", гендиректором которого является Владимир Катунин (сын экс-совладельца холдинга Evraz Александра Катунина), в число собственников ВМРП входит глава ООО "ВМРП Инвест" Денис Сарана. Согласно списку аффилированных лиц "Владморрыбпорта" на 30 июня 2021 года, через Asian Metal Resources Group и ООО "СПВ Капитал" (Владивосток) Сарана владеет, соответственно, 20,33% и 8,99%. Напрямую ему принадлежит еще 7,15%.

"Владморрыбпорт" - универсальный перегрузочный комплекс, способный осуществлять операции с различными видами грузов и переработку рыбной продукции. Технические возможности позволяют обрабатывать до 5 млн тонн грузов в год, в том числе свыше 200 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера).