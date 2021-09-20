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Хроника последних дней СССР

Наблюдатели СНГ не нашли серьезных нарушений на выборах в Госдуму

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Серьезных нарушений, которые могли повлиять на итоги голосования на выборах в Госдуму, не зафиксировано, выборы прошли в соответствии с законодательством РФ, сообщил глава миссии наблюдателей от СНГ, зампред исполкома Содружества Ильхом Нематов.

"Миссия наблюдателей СНГ приходит к выводу о том, что выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ 8-го созыва проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством, соответствовали принципам проведения демократических выборов, были открытыми и конкурентными, обеспечили свободное волеизъявление граждан РФ", - заявил Нематов в понедельник на заседании ЦИК.

Он высказался в поддержку трехдневного голосования. "Трехдневное голосование оправдано географическом масштабом России и эпидемиологической ситуацией. Это, на наш взгляд, обеспечивает нормальную явку. Это оказало позитивное влияние на явку избирателей", - сказал глава миссии наблюдателей.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней проходило с 17 по 19 сентября.

Ильхом Нематов Госдума СНГ ЦИК РФ

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