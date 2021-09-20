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Хроника последних дней СССР

Кремль назвал прошедшие выборы конкурентными, открытыми и честными

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Кремль позитивно оценивает прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Для президента, безусловно, главным было и остается конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов, в этом плане мы, конечно, оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс", - сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что КПРФ улучшила свои результаты, кроме того, некоторые новые партии "выступили весьма и весьма позитивно".

"Но мы видим, что главное предпочтение избирателей - это "Единая Россия", правящая партия. В этом плане это лишний раз показывает конкурентность состоявшихся выборов", - сказал Песков.

Досрочное голосование на выборах в Госдуму

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Таймырский Долгано-Ненецкий район
Дмитрий Песков

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