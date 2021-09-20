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Миронов сообщил, что "справороссы" обогнали ЛДПР по числу мандатов в Госдуме

Миронов сообщил, что "справороссы" обогнали ЛДПР по числу мандатов в Госдуме
Сергей Миронов
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Расстановка сил в новой Госдуме изменится: "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) получит больше мандатов, чем ЛДПР, и станет третьей фракцией в парламенте, сообщил председатель СРЗП Сергей Миронов.

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"Наша партия в четвертый раз подряд становится парламентской, и результаты Единого дня голосования в этом году для нашей партии позитивные. По общему количеству мандатов с учетом одномандатников мы уверенно в парламенте займем третье место... И у нас по количеству депутатов будет третья фракция", - сказал Миронов на пресс-конференции в понедельник.

По результатам подсчета 95,15% протоколов на парламентских выборах "Справедливая Россия - За правду" набирает 7,42% голосов по федеральному округу, лишь немного уступая ЛДПР (7,47%). На первом месте "Единая Россия" с 49,64%, на втором - КПРФ с 19,2%.

Между тем, по одномандатным округам СРЗП выступила почти так же успешно, как КПРФ, предварительно взяв восемь мандатов (КПРФ - девять мандатов, "Единая Россия" - 199). ЛДПР взяла лишь один мандат - столько же, сколько "Родина", "Партия Роста" и "Гражданская платформа". Еще пять мандатов, предварительно, возьмут самовыдвиженцы.

Госдума СРЗП Сергей Миронов ЛДПР

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