В ангарской колонии после голодовки заключенных выявили нарушения

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка выявила нарушения в исправительной колонии №2 в Ангарске, начальнику ГУ ФСИН по Иркутской области внесено прокурорское представление, сообщило региональное надзорное ведомство.

Проверка установила, что администрация колонии не полностью обеспечивала охрану и изоляцию заключенных, не предотвратила поступление к ним запрещенных предметов, не выявлял готовящиеся и совершаемые преступления.

У осужденных нашли запрещенные предметы, их самовольные передвижения не всегда отслеживались

13 сентября в УФСИН сообщили, что в этой колонии пять заключенных начали голодовку.

Также недавно стало известно о нападении заключенных на охранников. По фактам нападения расследуется два уголовных дела.

По данным СК, 3 сентября четверо осужденных напали на сотрудника колонии, когда он задержал одного из двух заключенных, пытавшихся сделать проход в ограждении между жилой зоной колонии и участком, где находится больница. Осужденные толкали охранника, хватали его за руки и били, а затем скрылись. Их личности установлены. Против них расследуется уголовное дело по ч.2 ст.321 УК (применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Еще одно дело расследуется по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). 15 сентября осужденный со спины напал на охранника, который проверял соблюдение распорядка дня, и ударил его заточенной металлической пластиной. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Ангарская ИК-2 - колония строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления; при ней работает больница.