Поиск
Хроника последних дней СССР

В ангарской колонии после голодовки заключенных выявили нарушения

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка выявила нарушения в исправительной колонии №2 в Ангарске, начальнику ГУ ФСИН по Иркутской области внесено прокурорское представление, сообщило региональное надзорное ведомство.

Проверка установила, что администрация колонии не полностью обеспечивала охрану и изоляцию заключенных, не предотвратила поступление к ним запрещенных предметов, не выявлял готовящиеся и совершаемые преступления.

У осужденных нашли запрещенные предметы, их самовольные передвижения не всегда отслеживались

13 сентября в УФСИН сообщили, что в этой колонии пять заключенных начали голодовку.

Также недавно стало известно о нападении заключенных на охранников. По фактам нападения расследуется два уголовных дела.

По данным СК, 3 сентября четверо осужденных напали на сотрудника колонии, когда он задержал одного из двух заключенных, пытавшихся сделать проход в ограждении между жилой зоной колонии и участком, где находится больница. Осужденные толкали охранника, хватали его за руки и били, а затем скрылись. Их личности установлены. Против них расследуется уголовное дело по ч.2 ст.321 УК (применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Еще одно дело расследуется по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). 15 сентября осужденный со спины напал на охранника, который проверял соблюдение распорядка дня, и ударил его заточенной металлической пластиной. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Ангарская ИК-2 - колония строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления; при ней работает больница.

Иркутская область ФСИН Ангарск ИК-2 СКР Прокуратура

Новости

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

В Госдуму прошли представители восьми партий

Нападения в школах и вузах

Власти Прикамья выплатят по 1 млн руб. семьям погибших при стрельбе в Перми

ЦИК РФ оценил явку на выборы в 51,68%

ЦИК РФ оценил явку на выборы в 51,68%

Лава извергающегося на острове Пальма вулкана движется в сторону моря

Лава извергающегося на острове Пальма вулкана движется в сторону моря
Нападения в школах и вузах

Напавший на университет Перми был вооружен ножом, ружьем и патронами

"Новые люди" проходят в Думу по данным ЦИК после обработки 99% протоколов

"Новые люди" проходят в Думу по данным ЦИК после обработки 99% протоколов
Нападения в школах и вузах

Минздрав уточнил, что 6 человек погибли и 24 пострадали из-за стрельбы в вузе Перми

Минздрав уточнил, что 6 человек погибли и 24 пострадали из-за стрельбы в вузе Перми

Миронов сообщил, что "справороссы" обогнали ЛДПР по числу мандатов в Госдуме

Миронов сообщил, что "справороссы" обогнали ЛДПР по числу мандатов в Госдуме

В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу

В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');