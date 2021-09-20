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Суд отменил оправдательный приговор бывшему сити-менеджеру Саратова

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему главе администрации Саратова Алексею Прокопенко по делу о присвоении миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе суда, дело направлено в Кировский районный суд на новое рассмотрение.

24 июня этот райсуд оправдал Прокопенко за недоказанностью вины. Обвинение в деле строилось на показаниях других осужденных по этому же делу, но в суде они не подтвердили свои показания.

Алексею Прокопенко сначала вменяли мошенничество в особо крупном размере в связи с недопоставками ресурсоснабжающим организациям более 507 млн рублей. Затем обвинение переквалифицировали на ч.4 статьи 160 УК (присвоение и растрата), а сумму хищений сократили до 40 млн рублей.

2 декабря 2014 года Прокопенко был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован, а 12 марта 2019 года он добровольно сдался властям.

Саратов Алексей Прокопенко Кировский суд Саратовский областной суд

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