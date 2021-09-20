Минюст предложил разрешить осужденным ходить в театры и на концерты

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минюст сообщил, что подготовил поправки, которые разрешат некоторым категориям осужденных в порядке поощрения посещать театры, концерты, спортивные состязания в сопровождении сотрудников ФСИН. Речь идет об осужденных, которые отбывают срок в облегченных условиях в колонии общего или строгого режима.

Также ведомство предложило разрешить приговоренных к принудительному труду работать в организациях любой организационно-правовой формы и у индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, Минюст предложил зачитывать время следования осужденного к месту отбывания наказания под конвоем в срок лишения свободы (из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима и один день за два дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима либо колонии-поселении). Поправки также могут исключить положения, регламентирующие следование под конвоем к месту отбывания наказания осужденных к принудительным работам.

Минюст еще предложил прописать законодательно возможность незамедлительного направления администрации СИЗО или колонии через единую систему межведомственного электронного взаимодействия копии апелляционного приговора (постановления, определения, кассационного определения (выписки)), подписанной судьей усиленной квалифицированной подписью, если по этому решению осужденный подлежит незамедлительному освобождению.

Соответствующие поправки к Уголовно-исполнительному, Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам размещены на портале проектов нормативных правовых актов. Их разработали "в рамках гуманизации уголовно-исполнительного законодательства".