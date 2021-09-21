Моногород Ковдор с вечера остается без света из-за пожара

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Моногород Ковдор в Мурманской области с вечера понедельника остается без электричества из-за загоревшегсоя электрокабеля.

"В настоящее время электроснабжение не восстановлено, ремонтные работы продолжаются", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Мурманэнергосбыт" во вторник утром. В мэрии пообещали, что его восстановят в ближайшие часы. Школы и детские сады в городе не открылись.

О полном блэкауте мэрия Ковдора сообщила во "ВКонтакте" в 20:50 в понедельник. Город остался без света, воды и отопления. В 22:25 чиновники сообщили, что пожар, вызвавший отключение энергоснабжения, потушен.

Ближе к полуночи мэрия объявила, что холодное водоснабжение в городе восстановили, и пообещала в ближайшее время восстановить отопление. В местной больнице подключили генераторы, бензин для которых обеспечил Ковдорский ГОК (градообразующее предприятие, входит в "Еврохим").

Работу ГОКа авария не прервала, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГОКа.

"Промплощадка Ковдорского ГОКа работает с ограничением по мощности. Приоритетная задача - поддержка электроснабжения ТЭЦ, чтобы не прерывать водо- и теплоснабжение города. Службы ГОКа работают совместно со специалистами Горэлектросети для скорейшего восстановления электроснабжения в городе", - сказал сотрудник пресс-службы предприятия.

Ковдорский район расположен на юго-западе Мурманской области на границе с Финляндией. Активное освоение территорий там началось в 1930-е годы после обнаружения запасов мусковитных слюд, железных руд. В Ковдоре сейчас живут 15 тысяч человек. Крупнейшим предприятием является АО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат", выпускает железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентрат.

МХК "Еврохим" - один из крупнейших в мире производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. В периметр холдинга входят добывающие, производственные, логистические и дистрибьюторские активы. Производственные объекты расположены в Европе, Азии и странах СНГ. Компанию контролирует Андрей Мельниченко.