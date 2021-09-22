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Хроника последних дней СССР

АПК получит больше 6 млрд рублей на развитие села за счет экспортных пошлин

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российский агропромышленный комплекс в 2023-2024 годах может получить 6 069,6 млн рублей на программу развития сельских территорий за счет пошлин на экспорт зерна, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

На 2023 год на это предусмотрено 5 684,3 млн рублей, на 2024 год - 385,3 млн рублей.

В записке также говорится, что введение экспортной пошлины на зерновые культуры с 15 февраля 2021 года пополнит бюджет в 2022 году на 9 793,6 млн рублей, введение плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября этого года по 31 августа 2022 год - на 29 403,2 млн рублей.

С 15 февраля 2021 года пошлина на экспорт пшеницы составляла 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С этой же даты начали действовать пошлины и на экспорт кукурузы (25 евро) и ячменя (10 евро).

Со 2 июня включился механизм плавающей пошлины.

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла начала действовать с 1 сентября 2021 года.

Правительство

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