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Религиозная группа "Джамаат "Красный пахарь" признана в РФ террористической организацией

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ внесла в реестр террористических организаций религиозную группу "Джамаат "Красный пахарь".

Как сообщает в среду сайт ведомства, решение о признании сообщества террористическим принял Красноглинский районный суд Самары в июле этого года.

Решение вступило в силу 31 августа.

Группа "Джамаат "Красный пахарь" стала 36-й в Едином федеральном списке организаций, признанных в РФ террористическими.

ФСБ

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