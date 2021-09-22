Религиозная группа "Джамаат "Красный пахарь" признана в РФ террористической организацией
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ внесла в реестр террористических организаций религиозную группу "Джамаат "Красный пахарь".
Как сообщает в среду сайт ведомства, решение о признании сообщества террористическим принял Красноглинский районный суд Самары в июле этого года.
Решение вступило в силу 31 августа.
Группа "Джамаат "Красный пахарь" стала 36-й в Едином федеральном списке организаций, признанных в РФ террористическими.