Мэру Орла предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение мэру Орла Юрию Парахину по делу о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, сообщает областная прокуратура в среду.

"В настоящее время занимающему должность мэра г.Орла Юрию Парахину следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ", - говорится в сообщении.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается, что уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

В пресс-службе прокуратуры области "Интерфаксу" уточнили, что дело связано со строительством дороги в Орловском районе.

Кроме того, прокуратура с налоговыми органами проводит проверку в связи с выявлением признаков дробления бизнеса организациями, аффилированными Парахину.

В мае этого года местные СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении Парахина по статье 293 УК РФ (халатность). Оно было связано со строительством дороги в Орловском районе. В частности, был выявлен ряд нарушений, связанных с неправомерным распределением бюджетных средств. Правоохранительные органы тогда не давали комментариев об уголовном деле в отношении главы Орла.

Сам мэр Парахин пояснил тогда "Интерфаксу", что при составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц.