Поиск
Хроника последних дней СССР

Мэру Орла предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение мэру Орла Юрию Парахину по делу о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, сообщает областная прокуратура в среду.

"В настоящее время занимающему должность мэра г.Орла Юрию Парахину следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ", - говорится в сообщении.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается, что уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

В пресс-службе прокуратуры области "Интерфаксу" уточнили, что дело связано со строительством дороги в Орловском районе.

Кроме того, прокуратура с налоговыми органами проводит проверку в связи с выявлением признаков дробления бизнеса организациями, аффилированными Парахину.

В мае этого года местные СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении Парахина по статье 293 УК РФ (халатность). Оно было связано со строительством дороги в Орловском районе. В частности, был выявлен ряд нарушений, связанных с неправомерным распределением бюджетных средств. Правоохранительные органы тогда не давали комментариев об уголовном деле в отношении главы Орла.

Сам мэр Парахин пояснил тогда "Интерфаксу", что при составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц.

Орел Юрий Парахин

Новости

После пропажи самолета под Хабаровском возбудили уголовное дело

Памфилова спрогнозировала переход Москвы на федеральную систему ДЭГ

Куршская коса приняла летом рекордное число туристов за свою историю

Куршская коса приняла летом рекордное число туристов за свою историю

Пропавший под Хабаровском самолет проверял наземные средства связи

Мосгоризбирком разъяснил, что пересчитывать голоса в ДЭГ Москвы не будут

Мосгоризбирком разъяснил, что пересчитывать голоса в ДЭГ Москвы не будут

Ан-26 с экипажем из шести человек пропал под Хабаровском

Задержавший пермского стрелка лейтенант получит орден Мужества

Задержавший пермского стрелка лейтенант получит орден Мужества

В России коронавирус обнаружили еще у 19 706 человек

В России коронавирус обнаружили еще у 19 706 человек

В Свердловской области задержан мужчина, зашедший с ружьем в школу

В Свердловской области задержан мужчина, зашедший с ружьем в школу

Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчета онлайн-голосов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');