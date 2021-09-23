Вертолет совершил аварийную посадку в районе ижевской больницы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет санавиации совершил аварийную посадку в районе 1-й республиканской клинической больницы (РКБ) в Ижевске (Удмуртия), сообщают очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по республике "Интерфаксу" подтвердили факт происшествия, но пока не уточнили подробностей.

Собеседник агентства также отметил, что, по предварительным данным, в инциденте никто не пострадал.

На фотографиях очевидцев видно, что вертолет приземлился на гараж.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии также сообщили, что пострадавших при аварийной посадке нет. Пациент, который был на борту вертолета, "направлен в отделение по профилю заболевания", заявили в пресс-службе.