Поиск
Хроника последних дней СССР

Вертолет совершил аварийную посадку в районе ижевской больницы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет санавиации совершил аварийную посадку в районе 1-й республиканской клинической больницы (РКБ) в Ижевске (Удмуртия), сообщают очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по республике "Интерфаксу" подтвердили факт происшествия, но пока не уточнили подробностей.

Собеседник агентства также отметил, что, по предварительным данным, в инциденте никто не пострадал.

На фотографиях очевидцев видно, что вертолет приземлился на гараж.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии также сообщили, что пострадавших при аварийной посадке нет. Пациент, который был на борту вертолета, "направлен в отделение по профилю заболевания", заявили в пресс-службе.

Ижевск Удмуртия МЧС

Новости

В результате крушения Ан-26 под Хабаровском никто не выжил

В результате крушения Ан-26 под Хабаровском никто не выжил

В Кремле заявили, что не обсуждают введение локдауна в стране

В Кремле заявили, что не обсуждают введение локдауна в стране

Найдены черные ящики разбившегося под Хабаровском Ан-26

Задержанный признался в убийстве женщины и ее детей на Урале

Число случаев COVID в России за сутки подскочило до уровня середины августа

Число случаев COVID в России за сутки подскочило до уровня середины августа

Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Останки членов экипажа найдены на месте крушения Ан-26 под Хабаровском

Нижегородский Минздрав заявил о начале четвертой волны COVID в регионе

Мэр Краснодара решил сложить полномочия в связи с избранием в Госдуму

Мэр Краснодара решил сложить полномочия в связи с избранием в Госдуму

ФАС обязала "Магнит" и "Пятерочку" снизить цены на продукты в Подмосковье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');