В Саратовской области 12-летняя девочка впала в кому после отравления алкоголем

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы выясняют обстоятельства отравления алкоголем малолетней жительницы города Вольска Саратовской области.

Региональное СУ СКР сообщает в четверг, что 12-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение лечебного учреждения в состоянии комы.

В ходе медицинского обследования у нее диагностировали отравление алкоголем.

Следствие проверит, как осуществлялся контроль за условиями жизни и воспитания ребенка.