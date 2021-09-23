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Хроника последних дней СССР

В Саратовской области 12-летняя девочка впала в кому после отравления алкоголем

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы выясняют обстоятельства отравления алкоголем малолетней жительницы города Вольска Саратовской области.

Региональное СУ СКР сообщает в четверг, что 12-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение лечебного учреждения в состоянии комы.

В ходе медицинского обследования у нее диагностировали отравление алкоголем.

Следствие проверит, как осуществлялся контроль за условиями жизни и воспитания ребенка.

Саратовская область

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