В Саратовской области 12-летняя девочка впала в кому после отравления алкоголем
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы выясняют обстоятельства отравления алкоголем малолетней жительницы города Вольска Саратовской области.
Региональное СУ СКР сообщает в четверг, что 12-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение лечебного учреждения в состоянии комы.
В ходе медицинского обследования у нее диагностировали отравление алкоголем.
Следствие проверит, как осуществлялся контроль за условиями жизни и воспитания ребенка.