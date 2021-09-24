Двое подростков на Сахалине впали в кому, предположительно, из-за отравления

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Врачи детской областной больницы в Южно-Сахалинске борются за жизнь двух подростков, поступивших в бессознательном состоянии. Об этом сообщается на странице областного Минздрава в инстаграме в пятницу вечером.

"В связи с угрозой жизни проведен полный комплекс реанимационных мероприятий. Оба ребенка находятся в коме. Предварительно, причиной явилось отравление. Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов экспертизы", - говорится в сообщении.

Там же размещено видео, на котором врач-реаниматолог детской областной больницы Валентина Парчевская сообщает, что оба подростка переведены на искусственную вентиляцию легких, так как у них было нарушено дыхание.

"Началась терапия, направленная на выведение. Проведена консультация с федеральным московским (медицинским - ИФ) центром, были даны рекомендации, которые мы сейчас выполняем", - сказала она, добавив, что в пятницу проведено полное обследование подростков.

По ее словам "ни сердце, ни легкие не пострадали, и самое главное – не пострадал головной мозг".

Чем отравились подростки – не сообщается.

Накануне стало известно, что в Саратовской области 12-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы в состоянии комы. В ходе медицинского обследования у нее диагностировали отравление алкоголем.