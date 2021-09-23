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Группировку скинхедов задержали в Красноярске

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении шести жителей Красноярска, которые являются членами неформального молодежного движения, сообщает пресс-служба главного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, в феврале 19-летний красноярец для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности организовал в городе экстремистское сообщество скинхедов. В него вошли еще пять человек в возрасте от 18 до 22 лет и другие неустановленные участники. Для всех них в сообществе сущетвовали определенны роли и правила, которые установил организатор.

В июне и июле подозреваемые, "действуя по мотивам идеологической ненависти, высказывая в оскорбления по признаку социальной принадлежности", избили 16-летнего и 18-летнего жителей Красноярска, а в августе - 17-летнего юношу из-за национальной принадлежности.

Все участники неформального движения задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По месту жительства подозреваемых прошли обыски, были изъяты ножи, биты, литература и символика экстремистской направленности.

Они подозреваются по ч.1 ст.282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности и руководство таким экстремистским сообществом), ч.2 ст.282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Дело возбуждено на основании материалов УФСБ по Красноярскому краю.

Красноярск

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