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Россельхознадзор отрицает перебои с поставками мраморной говядины

Россельхознадзор отрицает перебои с поставками мраморной говядины
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор заявил, что в России не возникло перебоев с поставками говядины из-за ограничений в отношении нескольких аргентинских компаний.

22 сентября рестораторы на выставке World Food в Москве сообщили, что столкнулись с дефицитом мраморной говядины на российском рынке, в частности, из-за того, что в рамках продэмбарго прекратились ее поставки из США и Австралии, а кроме того был ограничен ее ввоз с ряда предприятий из Аргентины.

По данным Россельхознадзора, с начала года по 19 сентября в Россию ввезли 135,6 тысячи тонн говядины. Ведущий поставщик - Парагвай (имеют право поставок 11 предприятий), из которого в этом году ввезено 56,4 тысячи тонн. Из Белоруссии поставлено 48,6 тысячи тонн, из Бразилии (11 предприятий) - 13,2 тысячи тонн, из Колумбии (2 предприятия) - 5 тысяч тонн, из Уругвая (26 предприятий) - 2,3 тысячи тонн.

В ведомстве подчеркнули, что Аргентина также успела ввезти в Россию больше 2000 тонн говядины "до самоограничений".

"Более 40 аргентинских предприятий имеют право поставлять говядину в РФ. Снижение поставок никак не связано с действующими ограничениями в отношении нескольких аргентинских компаний", - сообщил Россельхознадзор.

На сайте службы говорится, что в список поставщиков говядины из Аргентины включены 58 компаний, ввоз продукции запрещен с 17 из них.

При этом ведомство напомнило, что с 17 мая власти Аргентины ввели ограничения на экспорт говядины из страны из-за сокращения его местных запасов и роста цен. В июне правительство приняло решение ввести квоту на поставки говядины до 50% от среднемесячного объема, который регистрировался в 2020 году для каждого экспортера мяса. 31 августа сообщалось, что эта мера продлена до конца октября.

На просьбу уточнить долю в поставках мраморной говядины, о нехватке которой говорили рестораторы, в Россельхознадзоре заявили, что такой классификации нет.

Россельхознадзор Аргентина World Food

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