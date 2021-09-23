В полицию Екатеринбурга доставлен юноша, гулявший со страйкбольным автоматом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции доставили в дежурную часть 20-летнего юношу, гулявшего в Екатеринбурге со страйкбольным автоматом, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, о подозрительном юноше сообщили местные жители. На место оперативно прибыли полицейские из городского отдела полиции N6 во главе с их руководителем Иваном Исайкиным и тщательно все проверили. По горячим следам сыщики установили личность данного гражданина. Им оказался местный житель - молодой человек 2001 года рождения.

"Он пояснил полицейским, что просто гулял, ничем криминальным не занимался. Предмет, который увидели люди в его руках, оказался автоматом для игры в страйкбол, "ствол" изъят. По месту жительства юноши выехала следственно-оперативная группа ОВД. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное решение", - сказал Горелых.