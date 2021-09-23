Поиск
Хроника последних дней СССР

В полицию Екатеринбурга доставлен юноша, гулявший со страйкбольным автоматом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции доставили в дежурную часть 20-летнего юношу, гулявшего в Екатеринбурге со страйкбольным автоматом, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, о подозрительном юноше сообщили местные жители. На место оперативно прибыли полицейские из городского отдела полиции N6 во главе с их руководителем Иваном Исайкиным и тщательно все проверили. По горячим следам сыщики установили личность данного гражданина. Им оказался местный житель - молодой человек 2001 года рождения.

"Он пояснил полицейским, что просто гулял, ничем криминальным не занимался. Предмет, который увидели люди в его руках, оказался автоматом для игры в страйкбол, "ствол" изъят. По месту жительства юноши выехала следственно-оперативная группа ОВД. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное решение", - сказал Горелых.

Екатеринбург МВД Валерий Горелых

Новости по теме

Новости

Мишустин напомнил металлургам о социальной ответственности

В Минприроды опровергли информацию о планах разрешить охоту на белого медведя

В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии

В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии

Правительство договорилось с металлургами о новых налогах

Правительство договорилось с металлургами о новых налогах

Источник сообщил, что спикером Госдумы останется Володин

Источник сообщил, что спикером Госдумы останется Володин

"Роскосмос" потратит миллиард на выяснение прочности российского сегмента МКС

"Роскосмос" потратит миллиард на выяснение прочности российского сегмента МКС

Россельхознадзор отрицает перебои с поставками мраморной говядины

Россельхознадзор отрицает перебои с поставками мраморной говядины

Глава "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков покинет компанию

Кабмин не отказался от идеи индексации пенсий работающим пенсионерам

Кремль рассчитывает на внедрение электронного голосования во всех регионах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');