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Хроника последних дней СССР

ФСБ ликвидировала крупный канал продажи в интернете синтетических наркотиков

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о ликвидации крупного канала поставки синтетических наркотиков и их сбыта в теневом сегменте интернета, задержаны пять подозреваемых.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московской, Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском крае задержаны пять участников преступного сообщества, в том числе организатор производства и каналов сбыта, координировавший действия с территории Турции, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в ЦОС ФСБ.

Спецслужба отмечает, что ранее в Рузском районе Подмосковья была пресечена работа подпольной нарколаборатории производственной мощностью более 500 кг в месяц. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство "мефедрон" общей массой более 60 кг, 6000 литров наркосодержащей жидкости, 1500 кг прекурсоров и 22000 кг химических реактивов, а также лабораторное оборудование.

Возбуждены уголовные дела, задержанным предъявлены обвинения, они арестованы.

ФСБ

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