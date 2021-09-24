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Следователи возбудили дело после гибели пятерых туристов на Эльбрусе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с гибелью пятерых туристов на Эльбрусе.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ, сообщили в Следственном комитете (СК).

Там отметили, что в настоящее время следователями проводится осмотр тел погибших, "допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия".

По версии следствия, 23 сентября группа из 23 человек, состоявшая из жителей разных регионов России, начала восхождение на гору Эльбрус.

"На первом этапе восхождения несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Оставшиеся 19 человек, несмотря на усложняющиеся погодные условия, продолжили подъем", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что около 14:00 начался сильный ветер и пурга, "группа оказалась в условиях плохой видимости до 1 метра и температуры ниже -20 °C".

"На спуске, по решению гидов, группа разделилась. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным причиной их гибели стало переохлаждение. Оставшиеся граждане были эвакуированы спасателями, в настоящее время им оказывается медицинская помощь, с ними работают следователи", - сообщили в СК.

Кабардино-Балкария Эльбрус

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