Организатор восхождения альпинистов на Эльбрус сообщил, что в группе было 20 человек

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В общей сложности 20, а не 19 человек были в составе группы, которая попала в непогоду на Эльбрусе, сообщил "Интерфаксу" организатор восхождения.

"Было 16 участников и 4 гида: двое старших и двое гидов помощников. Со слов первого гида-помощника, около 10 утра одной из участниц стало плохо. Группа двинулась на вершину, а он спустился ниже с этой девушкой. Девушка, которую сопровождал гид-помощник, потеряла сознание, он пытался привести ее в чувство, но она умерла у него на руках в течение часа. Это произошло в 11:15, он ее зафиксировал на седловине у тропы, обозначил ее место рюкзаком, и стал дожидаться группы" - сообщил он.

Позднее, как сообщил Алимов, гид-помощник, увидев, что никто из группы не спускается вниз, понял, что возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, а погода ухудшилась, и сообщил о случившемся. На место выдвинулись спасатели.

"Дальше я получал информацию от водителей ратраков, которые участвовали в спасательной операции. Наверху произошел перелом ноги у одного из участников, и, вероятно, пытаясь оказать ему помощь, группа потеряла время. Они приняли решение разделить группу на быстрых и на медленных. Это правильное решение, чтобы уменьшить количество жертв. Те, кто ходит быстро, ушли с одними гидами, те, кто медленнее, с другими. Они поделились на три группы", - пояснил он.

Информацию о том, что в группе, предположительно было 20, а не 19 человек "Интерфаксу" подтвердил и ряд источников.

В четверг вечером группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.

По последним данным, спасателям удалось обнаружить 16 альпинистов живыми, три человека погибли. Эвакуация последних двух выживших займет, по предварительным данным, 1,5 часа.

К поисковой операции привлекалось 40 спасателей и 12 единиц техники. Поиски группы осложнялись порывами ветра до 40 м.с., температурой -20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра.