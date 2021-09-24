Двое из спасенных на Эльбрусе альпинистов направлены в реанимацию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В республиканскую клиническую больницу в Нальчике госпитализировали 11 альпинистов, спасенных с горы Эльбрус, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Кабардино-Балкарии.

"Двое находятся в реанимации, в том числе гид из КЧР, двое - в травматологии, трое - в ожоговом отделении, один - в торакальном отделении, еще трое - в терапии", - сказал собеседник агентства.

Ситуация находится под контролем министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова.

23 сентября группа альпинистов из 20 человек совершила восхождение на гору Эльбрус. После ухудшения погодных условий они запросили помощь, пятеро из них погибли.