Тела трех погибших альпинистов остаются на Эльбрусе из-за непогоды

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Из-за неблагоприятных погодных условий спасатели не смогли спустить с Эльбруса тела трех погибших накануне альпинистов, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

"Тела троих не смогли спустить, погодные условия не позволяют. На сегодня работы на горе прекращены", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работа по спуску тел с Эльбруса возобновится утром в субботу.

23 сентября группа альпинистов из 19 человек начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей.

По данным следствия, во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной их гибели стало переохлаждение. Спустить с горы смогли тела двух погибших.

Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями, 11 из них госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).