В ЦИК РФ не увидели значимых отклонений в результатах электронного голосования

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в тех российских регионах, где оно проводилось на выборах 17-19 сентября, отклоняются от итогов очного волеизъявления незначимо, заявил в пятницу зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

"Мы не видим здесь (в результатах дистанционного электронного голосования - ИФ) отклонения от ручного голосования, которое говорило бы "Ох!" и "Ах!", - сказал Булаев на заседании ЦИК.

Он отметил, что наиболее значимое отклонение – в результатах КПРФ, что объясняется более молодым возрастом избирателей, принявших участие в ДЭГ.

"Система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной группой электоральной, которая ждет, что же будет дальше. Мне кажется, мы должны вместе с вами поработать над теми правилами, над теми законами, которые есть", - добавил Булаев.

По словам зампреда ЦИК, доработанные правила будут определять прозрачность ДЭГ и доверие к этой системе.

Принять участие в ДЭГ на сентябрьских выборах могли жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн могли жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Голосование на выборах различного уровня в РФ проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно.