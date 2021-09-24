Поиск
Хроника последних дней СССР

В ЦИК РФ не увидели значимых отклонений в результатах электронного голосования

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в тех российских регионах, где оно проводилось на выборах 17-19 сентября, отклоняются от итогов очного волеизъявления незначимо, заявил в пятницу зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

"Мы не видим здесь (в результатах дистанционного электронного голосования - ИФ) отклонения от ручного голосования, которое говорило бы "Ох!" и "Ах!", - сказал Булаев на заседании ЦИК.

Он отметил, что наиболее значимое отклонение – в результатах КПРФ, что объясняется более молодым возрастом избирателей, принявших участие в ДЭГ.

"Система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной группой электоральной, которая ждет, что же будет дальше. Мне кажется, мы должны вместе с вами поработать над теми правилами, над теми законами, которые есть", - добавил Булаев.

По словам зампреда ЦИК, доработанные правила будут определять прозрачность ДЭГ и доверие к этой системе.

Принять участие в ДЭГ на сентябрьских выборах могли жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн могли жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Голосование на выборах различного уровня в РФ проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно.

ЦИК РФ

Новости по теме

Новости

Останки трех погибших найдены на месте крушения вертолета Ка-27 на Камчатке

Пандемия коронавируса

В России за сутки умерли 828 больных COVID-19

В России за сутки умерли 828 больных COVID-19

"НОВАТЭК" прокомментировал арест своего финдиректора в США

"НОВАТЭК" прокомментировал арест своего финдиректора в США

ЦИК отклонил требование "Яблока" признать недействительными итоги выборов в Госдуму

ЦИК отклонил требование "Яблока" признать недействительными итоги выборов в Госдуму

Акции ММК обрушились на "Мосбирже" более чем на 7% на новостях об SPO

Акции ММК обрушились на "Мосбирже" более чем на 7% на новостях об SPO

Потенциальных "школьных стрелков" будут выявлять по сочинениям с помощью софта

Потенциальных "школьных стрелков" будут выявлять по сочинениям с помощью софта

Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края

Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края

При пожаре в общежитии военного университета в Москве частично обрушилась кровля

Площадь пожара в общежитии Минобороны в Москве увеличилась до 1 тыс. кв.м

Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до пяти

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');