В Красноярске арестовали студента, готовившего убийство однокурсников

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Красноярске избрал меру пресечения студенту Южного техникума (село Краснотуранск, Красноярский край), готовившего убийство однокурсников, сообщает пресс-служба краевого суда.

Центральный райсуд Красноярска 23 сентября отправил под арест на два месяца, до 20 ноября, студента Южного техникума, говорится в сообщении.

Уточняется, что он обвиняется в преступлении по п. "а" ч. 2 ст.105, ч.1 ст.30 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что студент Южного аграрного техникума собирался убить нескольких своих однокурсников из-за конфликта.

Как утверждает источник, готовиться к преступлению учащийся начал заранее. Чтобы расправиться с обидчиками, молодой человек успел изготовить пусковое устройство, приобрел нож и патроны к аэрозольному пистолету.

Преступление удалось предотвратить. Студента задержали полицейские совместно с сотрудниками ФСБ.

Южный аграрный техникум находится в Краснотуранском районе края.