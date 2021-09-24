Поиск
Хроника последних дней СССР

В Красноярске арестовали студента, готовившего убийство однокурсников

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Красноярске избрал меру пресечения студенту Южного техникума (село Краснотуранск, Красноярский край), готовившего убийство однокурсников, сообщает пресс-служба краевого суда.

Центральный райсуд Красноярска 23 сентября отправил под арест на два месяца, до 20 ноября, студента Южного техникума, говорится в сообщении.

Уточняется, что он обвиняется в преступлении по п. "а" ч. 2 ст.105, ч.1 ст.30 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что студент Южного аграрного техникума собирался убить нескольких своих однокурсников из-за конфликта.

Как утверждает источник, готовиться к преступлению учащийся начал заранее. Чтобы расправиться с обидчиками, молодой человек успел изготовить пусковое устройство, приобрел нож и патроны к аэрозольному пистолету.

Преступление удалось предотвратить. Студента задержали полицейские совместно с сотрудниками ФСБ.

Южный аграрный техникум находится в Краснотуранском районе края.

Красноярск

Новости по теме

Новости

Первое безэкипажное судно в России спустили на воду в Петербурге

Единороссы получили в Госдуме 324 мандата из 450

Единороссы получили в Госдуме 324 мандата из 450

Итоговая явка на выборах в РФ составила 51,72%

Итоговая явка на выборах в РФ составила 51,72%

Делегация РФ не поедет на сессию ПАСЕ из-за вакцинных ограничений

Останки трех погибших найдены на месте крушения вертолета Ка-27 на Камчатке

Пандемия коронавируса

В России за сутки умерли 828 больных COVID-19

В России за сутки умерли 828 больных COVID-19

"НОВАТЭК" прокомментировал арест своего финдиректора в США

"НОВАТЭК" прокомментировал арест своего финдиректора в США

ЦИК отклонил требование "Яблока" признать недействительными итоги выборов в Госдуму

ЦИК отклонил требование "Яблока" признать недействительными итоги выборов в Госдуму

Акции ММК обрушились на "Мосбирже" более чем на 7% на новостях об SPO

Акции ММК обрушились на "Мосбирже" более чем на 7% на новостях об SPO

Потенциальных "школьных стрелков" будут выявлять по сочинениям с помощью софта

Потенциальных "школьных стрелков" будут выявлять по сочинениям с помощью софта
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');