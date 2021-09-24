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Хроника последних дней СССР

Житель Урала получил срок за инсценировку своего вооруженного ограбления

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Проживающий в Троицке 27-летний иностранец приговорен к шести месяцам колонии общего режима за ложный донос (ч. 3 ст. 306 УК), сообщила прокуратура Челябинской области. Суд установил, что он инсценировал ограбление самого себя и нанес себе два удара ножом в живот.

Троицкий районный суд установил, что летом родственник передал ему 1,5 млн рублей, чтобы расплатиться с индивидуальным предпринимателем за приобретенный товар. У подсудимого были долги, и он решил их вернуть, присвоив деньги родственника.

23 июня 2021 года он ехал на машине из Троицка в Степное. Сначала он выбросил через окно сумку, чтобы создать впечатление, что ее украли вместе с деньгами.

Затем он остановился дальше по дороге, вышел из машины, не менее двух раз ударил себя ножом в живот слева, выбросил нож в кусты и позвонил в полицию с заявлением, что его ограбили и отобрали около полутора миллионов рублей.

"В дальнейшем, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, сделал заявление следователю о совершенном в отношении него преступлении неустановленными лицами", - говорится в пресс-релизе.

В ходе следствия он показал полицейским, где выбросил сумку и нож, они были найдены и изъяты.

Челябинская область Троицк Троицкий суд МВД Челябинская областная прокуратура

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